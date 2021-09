verkraften. Basis von Lohnsteigerungen haben Analysten von Morgan Stanley ihr Kursziel für AMAZON.COM neu kalkuliert.



Der Bruttolohn im Bereich Logistik sei in den vergangenen neun Monaten von 18,82 auf 21,82 $ gestiegen. Berücksichtigt wurde außerdem die personelle Verstärkung von 500.000 auf 700.000 Beschäftigte in diesem Konzernbereich. Damit werde das EBIT im kommenden Jahr um 19 % sinken, in der laufenden Geschäftsperiode um 16%. Auf Basis dieser Annahmen reduzieren die Analysten das Kursziel von 4.300 auf 4.100 €.



Im frühen US-Handel verliert die Aktie 2,2 % auf 3.351,40 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



