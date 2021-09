China leidet unter einer Energiekrise und die Regierung schickt Unternehmen in vielen Regionen des Landes in den staatlich verordneten Stromsparmodus. Auch wichtige Apple-Zulieferer sind davon betroffen. Den Anlegern bereitet am Montag aber nicht nur das Sorgen. Um den Energieverbrauch des Landes zu senken, hat die chinesische Regierung in verschiedenen Provinzen strenge Stromsparmaßnahmen verhängt. Im Zuge dessen müssen auch Industrieunternehmen in den wirtschaftlichen Ballungszentren Jiangsu und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...