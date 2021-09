Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.09.2021 / 17:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Detlef Nachname(n): Kayser

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Lufthansa AG

b) LEI

529900PH63HYJ86ASW55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A3E5B58

b) Art des Geschäfts

Kauf von 40.000 Bezugsrechten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,436 EUR 3337,32 EUR 2,436 EUR 2087,652 EUR 2,436 EUR 1256,976 EUR 2,436 EUR 616,308 EUR 2,436 EUR 219,24 EUR 2,436 EUR 516,432 EUR 2,436 EUR 528,612 EUR 2,4365 EUR 243,65 EUR 2,4365 EUR 2270,818 EUR 2,4365 EUR 599,379 EUR 2,4365 EUR 4456,3585 EUR 2,4365 EUR 416,6415 EUR 2,4365 EUR 404,459 EUR 2,4365 EUR 3744,9005 EUR 2,4365 EUR 151,063 EUR 2,4365 EUR 587,1965 EUR 2,4365 EUR 233,904 EUR 2,4365 EUR 170,555 EUR 2,4365 EUR 5209,237 EUR 2,4365 EUR 241,2135 EUR 2,4365 EUR 2229,3975 EUR 2,4365 EUR 2209,9055 EUR 2,4365 EUR 533,5935 EUR 2,4365 EUR 548,2125 EUR 2,4365 EUR 114,5155 EUR 2,4365 EUR 511,665 EUR 2,4365 EUR 2721,5705 EUR 2,4365 EUR 1218,25 EUR 2,4365 EUR 738,2595 EUR 2,4365 EUR 7796,80 EUR 2,4365 EUR 1983,311 EUR 2,4365 EUR 1569,106 EUR 2,4365 EUR 1476,519 EUR 2,4365 EUR 718,7675 EUR 2,4365 EUR 896,632 EUR 2,4365 EUR 779,68 EUR 2,4365 EUR 804,045 EUR 2,4365 EUR 224,158 EUR 2,4365 EUR 1815,1925 EUR 2,4365 EUR 1111,044 EUR 2,4365 EUR 2804,4115 EUR 2,4365 EUR 21560,5885 EUR 2,436 EUR 5941,404 EUR 2,436 EUR 9856,056 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,4364 EUR 97455,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-09-24; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

