Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -DUBAI, UAE, 27. September 2021 Die Jumeirah Group überrascht seine Gäste von nun an mit der einzigartigen Hoteltour "Inside Burj Al Arab". Besucher:innen aus der ganzen Welt sind dazu eingeladen, einen Blick hinter die prestigeträchtigsten Kulissen und auf versteckten Schätze des Hotel Burj Al Arab Jumeirah zu werfen.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8959651-inside-burj-al-arab-unveiled-experience-a-unique-guided-tour/Für eine 90-minütige Tour öffnet das Burj Al Arab der Öffentlichkeit seine Tore. Die hauseigenen Butler nehmen die Gäste mit auf eine Entdeckungsreise, bei der sie bisher ungehörte Geschichten von Dubais weltberühmten Hotel erfahren und herausfinden, was die internationale Ikone zu einem architektonischen Wahrzeichen macht.Herr Jose Silva, Chief Executive Officer der Jumeirah Group, sagt: "Dubai ist ein Reiseziel von Weltrang. Die außergewöhnliche Führung des Hauses spiegelt den innovativen Geist der Stadt wider und hebt die Qualität der luxuriösen Gastfreundschaft der Jumeirah Group hervor. Besucher:innen können nun dieses ikonische Wahrzeichen und die Vision Seiner Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident, Premierminister und Herrscher von Dubai, exklusiv entdecken. "Inside Burj Al Arab" zeigt unser Vertrauen in die Zukunft des Reisens und unserer Maxime, außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen. Während die Welt ihre Liebe zum Reisen wiederentdeckt, laden wir Besucher:innen ein, das 'Zuhause des Luxus' zu betreten - eine einzigartige Gelegenheit, arabische Opulenz vom Feinsten zu entdecken."Die Tour umfasst einen Besuch des berühmten Atriums und der glamourösen Royal Suite des Hotels, sowie eine kuratierte Experience Suite mit digitalen, interaktiven Elementen. Anhand original architektonischer Entwürfe tauchen Gäste in die Anfänge des Hotels ein.Ein besonderes Highlight der Tour ist die neue exklusive Outdoor-Lounge "UMA". Diese bietet für die Besucher:innen die Aussicht auf das azurblaue Wasser des Arabischen Golfs und die atemberaubenden Sonnenuntergänge. Serviert wird eine köstliche Auswahl an erlesenen Delikatessen und Burj Al Arab Jumeirahs berüchtigte Mixologie. Zum krönenden Abschluss dieser unvergesslichen Erfahrung können die Besucher:innen einen Tisch in einem der preisgekrönten Restaurants des Hotels reservieren und den Tag bei einem außergewöhnlichen Abendessen ausklingen lassen.Besucher:innen können sich für die Tour unter insideburjalarab.com registrieren und zu den ersten gehören, die "Inside Burj Al Arab" erleben.Erfahren Sie mehr über dieses einzigartige Erlebnis auf den sozialen Kanälen von @insideburjalarab und @jumeirahgroup.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1633710/Burj_Al_Arab_Jumeirah.jpgOriginal-Content von: Jumeirah International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43755/5031496