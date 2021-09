DJ PTA-Adhoc: HYLEA GROUP S.A.: Zweite Gläubigerversammlung erfolgreich durchgeführt / Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

Luxembourg (pta031/27.09.2021/17:52) - Luxemburg (27.9.2021) - Die Hylea Group S.A. hat die zweite Gläubigerversammlung für ihre 7,25-%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19S801 / WKN: A19S80) heute erfolgreich durchgeführt. In der Gläubigerversammlung wurde das erforderliche Quorum von 25 % übertroffen und die Anleihegläubiger haben die vorgesehenen Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4 gefasst. Die Anleihegläubiger bestellten mit der erforderlichen Mehrheit gemäß Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 3 Herrn Rechtsanwalt Dr. Gustav Meyer zu Schwabedissen zum gemeinsamen Vertreter. Der gemeinsame Vertreter wurde von den Anleihegläubigern mit der erforderlichen Mehrheit zudem gemäß dem Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 4, Unterpunkte 2 bis 4, mit weiteren Ermächtigungen ausgestattet. Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 wurden - wie geplant - nicht gefasst.

Die Hylea Group benötigt für eine erfolgreiche Restrukturierung unverändert die Zufuhr externen Kapitals, mit dem vor allem das Working Capital gestärkt werden soll. Verhandlungen hierzu finden parallel statt.

