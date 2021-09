Halle (ots) -



Drei Jahre hatte die CDU Zeit, den Übergang von der Ära Merkel in die Zukunft zu gestalten. 2018 hatte die Kanzlerin den Weg dafür freigemacht. Das war noch keiner Partei vergönnt, ohne vorheriges Desaster durch Rücktritt, Abwahl oder Sturz über die nächste Kanzlerkandidatur inklusive Parteivorsitz zu entscheiden. Und was haben die Christdemokraten gemacht? Gestritten und gekämpft.



Laschet hat Steher-Qualitäten, keine Frage. Sein Kurs aber wirkt eher so, als gehe es Armin Laschet um Armin Laschet und nicht vorrangig um Deutschland.



