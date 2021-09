The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.09.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2021



ISIN Name

CA91725D1042 URBANIMMERSIVE INC.

GB0009716340 TRICORN GRP PLC LS-,10

US69949M1009 PARINGA RESOURCES ADR/50

