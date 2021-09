Biontech befindet sich weiter in einem Aufwärtstrend. Man sieht er ist an der obere Trendlinie angekommen.Biontech befindet sich weiter in einem Aufwärtstrend. Man sieht er ist an der obere Trendlinie angekommen. Da oben kein Platz mehr ist, bewegt er sich seitwärts und bereitet die nächste stärkere Kursbewegung vor. Due Seitwärtsbewegung wird aber bald beendet sein, dann wird es wieder spannend.

