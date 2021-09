Hamburg (ots) -Es sind nur noch wenige Tage, bis die Expo 2020 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) eröffnet. Vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 präsentiert der Golfstaat als Gastgeber die Weltausstellung unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future". 190 Staaten beteiligen sich an der "World's Greatest Show".Bestandteil dieser "großen Show" sind auch 35 Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV). Sie werden das Kulturgut Tanzen den Besuchern aus aller Welt im "Culture Lab" des Deutschen Pavillons näherbringen. Unter Berücksichtigung der sechsmonatigen Laufzeit der Expo 2020 wurden rund 20 Unterrichtsteams gebildet, die jeweils aus zwei bis drei Personen bestehen und wöchentlich gewechselt werden.Neben versierten Tanzlehrenden sind auch zwei Auszubildende dabei, die schon vor Monaten durch ein internes Bewerbungsverfahren ermittelt wurden. Sie haben nun die Chance, sowohl Tanzen und aktuelle Tanztrends aus deutscher Sicht zu präsentieren, als auch Unterrichts- und Bühnen-Erfahrungen vor einem weltweiten Publikum zu sammeln. Eine ganz besondere Win-Win-Situation für die angehenden Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer...In den 181 Tagen der Weltausstellung werden im Schwerpunkt solche Tänze und Trends gezeigt, die mit dem Kulturverständnis des Gastgeberlandes harmonisieren. Darüber hinaus ist auch geplant, Einblicke in den Betrieb deutscher Tanzschulen in Echtzeit zu gewähren. Mithilfe von Liveschaltungen aus Dubai nach Deutschland wird dann über die Distanz von rund 5.000 Kilometern in beiden Richtungen Tanzen präsentiert und unterrichtet.Es ist beileibe nicht neu, dass Tanzexperten aus Deutschland auf einer Expo vertreten sind. Organisiert durch den Schwesterverband des ADTV, dem Tanzschulunternehmerverband "Swinging World", bringen deutsche Tanzlehrende - nach Mailand und Astana (jetzt: Nur-Sultan) - bereits zum dritten Mal die Welt in Bewegung!Hintergrund:Vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022 findet in Dubai die kommende Weltausstellung statt. Unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future" werden 190 Staaten daran teilnehmen. Es ist die erste Expo im arabischsprachigen Raum. Der Veranstalter erwartet, dass über 70 Prozent der Besucher aus dem Ausland kommen werden.Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortet die Koelnmesse GmbH Organisation und Betrieb des Deutschen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai. Konzept, Planung und Realisierung des Deutschen Pavillons liegen bei der "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Pavillon Expo 2020 Dubai" aus den beiden Unternehmen facts and fiction GmbH (Köln) und NÜSSLI Adunic AG (Hüttwilen, Schweiz). Dabei zeichnet facts and fiction für das inhaltliche Konzept sowie die Ausstellungs- und Mediengestaltung verantwortlich, NÜSSLI Adunic für die bauliche Ausführung. Die Architektur und das räumliche Konzept stammen von LAVA - Laboratory for Visionary Architecture (Berlin).Das Kulturprogramm"Culture Lab" verantwortet die Frankfurter Agentur VOSS+FISCHER zusammen mit dem Kultur- und Medienmanager Mike P. Heisel als Arbeitsgemeinschaft.Pressekontakt:Karl-Werner WiemersMedienreferent Swinging World GmbHWeidestraße 120 b, 22083 HamburgT.: (0 40) 50 05 82-24E-Mail: karl-werner.wiemers@tanzen.deChristian Götsch Swinging World GmbHT.: (0 40) 50 05 82-15,E-Mail: christian.goetsch@tanzen.deOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/5031526