Das Jahr lief so gut, doch dann kam der September - und wurde seinem Namen als Verlustmonat wieder gerecht. Der Abverkauf machte auch vor etlichen Qualitätsaktien nicht Halt - und so sieht mancher Chart gar nicht mehr so gut aus. Für Antizykliker haben sich laut den Analysten von Barclays einige gute Kaufchancen aufgetan.Buy the dip, empfiehlt Barclays laut CNBC unter anderem bei Nike. Die Aktie des Sportartikelherstellers hat im September um zehn Prozent korrigiert. Der Grund: Nike wird von der ...

