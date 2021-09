DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Personalie

Petro Welt Technologies AG: Veränderungen im Vorstand



27.09.2021 / 21:13 CET/CEST

Petro Welt Technologies AG - Veränderungen im Vorstand

Valeriy Inyushin scheidet aus dem Vorstand aus Wien, 27. September 2021

Nach der heutigen Aufsichtsratssitzung der Petro Welt Technologies AG ist der bisherige Finanzvorstand Valeriy Inyushin des Unternehmens mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausgetreten. Ein Nachfolger wird in Kürze bekannt gegeben. Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden, frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.



