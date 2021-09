US-Staatsanleihen haben am Montag an ihre Kursverluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,13 Prozent auf 131,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe stieg im Gegenzug auf 1,48 Prozent.Robuste Konjunkturdaten aus den USA belasteten die Anleihen etwas. In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter ...

