Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 JDC Group AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und beabsichtigt Kooperation mit der Versicherungskammer Bayern Wiesbaden, 27. September 2021 - Der Vorstand der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat heute unter Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 13.128.461 unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2021 durch Ausgabe von 540.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auf EUR 13.668.461 zu erhöhen. Der Platzierungspreis je neuer Aktie beträgt EUR 19,76. Die Neuen Aktien sind ab 1. Januar 2021 gewinnanteilsberechtigt und werden in die bestehende Notierung im Teilbereich des Open Market (Scale) der Deutschen Börse an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen. Die Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (Versicherungskammer) wird alle neuen Aktien zeichnen und sich strategisch an der JDC Group AG beteiligen. Die JDC Group AG beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von rund EUR 10,7 Millionen für das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden. Im Rahmen der strategischen Beteiligung beabsichtigen die JDC Group AG und die Versicherungskammer eine langfristige Kooperation im Zusammenhang mit dem S-Versicherungsmanager, einem zentralen IT-System zur Vertriebsunterstützung der öffentlichen Versicherer im Versicherungsgeschäft für Privatkunden.





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

Kontakt:JDC Group AGRalf FunkeInvestor RelationsTel.: +49 611 335322-00E-Mail: funke@jdcgroup.de

