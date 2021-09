Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der führende chinesische E-Zigarettenhersteller Geekvape nahm beim Vapouround Award 2021, der in Dubai stattfand, fünf der renommiertesten Branchenauszeichnungen mit nach Hause und hob sich damit von den mehr als 300 Unternehmen weltweit ab, die an dem Wettbewerb teilnahmen, während er einmal mehr die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens in Bezug auf Produkt und Markenführung unter Beweis stellte.Vapouround, das maßgebliche und einflussreichste Medienunternehmen in der globalen Vaping-Branche, veröffentlicht das Vapouround Magazine in Großbritannien, Europa und den USA. Das Magazin bietet umfassende Nachrichten und Informationen über die Welt des Vaporisierens und erfreut sich bei den Lesern weltweit wachsender Beliebtheit. Die Vapouround Awards, die jährlich stattfindende weltweite Veranstaltung des Zeitschriftenverlags, bei der die leistungsstärksten Vape-Marken ausgezeichnet werden, gilt als der Oscar der Branche und hat sich zur wichtigsten jährlichen Preisverleihungsgala für die Hauptakteure der Branche entwickelt.Geekvape sammelt fünf Auszeichnungen bei der Veranstaltung und ist damit der größte Gewinner in diesem JahrGeekvape wurde beim Vapouround Award 2021 mit fünf Auszeichnungen geehrt: Bestes Branding und Marketing, Branchenführer, Bester Mod (Legend2), Bester Tank (DF Drop RDA V1.5) und Bester Einwegartikel (Geekbar, sein Einweg-E-Zigarettengerät).Bestes Branding und MarketingIm Jahr 2021 hat das Marketingteam von Geekvape seine Fähigkeiten im Bereich Branding und Marketing verbessert, indem es sein Engagement für Innovation fortgesetzt hat. Darüber hinaus veranstaltete das Unternehmen die bekannteste Produktpressekonferenz der Branche und lancierte Markenkampagnen, die große Aufmerksamkeit erregten, während es verschiedene einzigartige Ansätze zur Vermarktung von Produkten über soziale Kanäle verfolgte, um sich durch die Kommunikation mit seinen Fans weltweit inspirieren zu lassen. Geepvape wurde außerdem einer der offiziellen Partner des Fußballclubs Paris Saint-Germain (PSG).Die Auszeichnung als Branchenführer ist ein weiterer Beweis für den Aufstieg von Geekvape zu einer führenden Position in der Branche. Mit seiner Schnellladetechnologie und IP68, der höchsten IP-Einstufung für Staub- und Wasserdichtigkeit, hat das Unternehmen die Messlatte neu gesetzt, indem es die Standards in der gesamten Industriekette von der Produktforschung und -entwicklung bis hin zum Marketing neu definiert und sich dabei auf die Erforschung von Innovationen konzentriert, die das Wachstum der Industrie vorantreiben.Technologiegetriebene ProduktinnovationGeekvape erhielt den Preis für den besten Mod für seinen Aegis Legend 2, die neueste Ergänzung der Legend-Serie, die sich durch IP68, brandneue Designs und die patentierte A-Lock-Funktion auszeichnet. Dank seiner herausragenden Leistung und seiner zunehmenden Beliebtheit konnte das Produkt innerhalb von nur vier Monaten nach seiner Markteinführung ein beeindruckendes Verkaufsvolumen von 1 Million Stück verzeichnen.Der Erhalt der fünf Auszeichnungen ist nicht nur eine Bestätigung der Stärken von Geekvape, sondern markiert auch eine neue Reise für den Marktführer im Bereich Vape. Mit seiner Entwicklungsphilosophie "Benutzer + Technologie" plant das Unternehmen, seinen Kunden weiterhin ein ultimatives Erlebnis zu bieten, indem es ihnen hochwertige Produkte zur Verfügung stellt, die sich nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch ihr ästhetisches Erscheinungsbild auszeichnen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635292/1.jpgPressekontakt:Elliott Ho+86-17608386706Original-Content von: Geekvape, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158285/5031550