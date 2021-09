Biolog-id, ein globaler Anbieter von vernetzten Gesundheitslösungen, und Fujicom, ein nationaler Vertreiber von qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen im medizinischen Bereich, gehen eine Partnerschaft ein, um die Biolog-Transfusionslösung auf dem brasilianischen Markt einzuführen.

Fujicom blickt auf mehr als 40 Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor zurück und ist ein führender Anbieter auf dem Markt für medizinische Hightech-Geräte. In ganz Brasilien beliefert das Unternehmen mehr als 500 Kunden wie Blutzentren, öffentliche und private Blutbanken, Krankenhäuser und Kliniken mit bahnbrechenden und innovativen Produkten.

Die flexible und zuverlässige Transfusion Solution von Biolog kombiniert Software, Ausrüstung und RFID-Etiketten und bietet eine umfassende Lösung für die Rückverfolgbarkeit von Blutkomponenten, von der Entnahme bis zur Krankenhausblutbank. Aufgeteilt in mehrere Module (Verarbeitung, Inventar und Transport), die jeden Anwendungsbereich der Transfusionslieferkette abdecken, optimiert diese Lösung die Verwaltung der lebensrettenden medizinischen Ressourcen und steigert gleichzeitig die betriebliche Effizienz.

"Fujicom ist aufgrund seines Kerngeschäfts und seiner anerkannten Erfahrung zweifellos ein wichtiger Akteur auf dem brasilianischen Transfusionsmarkt. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fujicom", so Philippe Jacquet, Executive Director of Sales EMEA/LATAM bei biolog-id. "Es wurden bereits mehrere Möglichkeiten ermittelt, und wir sind zuversichtlich, dass Fujicom diese in den kommenden Monaten zu einem positiven Abschluss und zur Umsetzung bringen wird".

"Die Einführung der innovativen Lösung von biolog-id auf dem brasilianischen Blutbankenmarkt wird die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und Kontrolle von Prozessen fördern, die noch nicht automatisiert sind", unterstreicht Sandra Fujita, Commercial Director bei Fujicom. "Basierend auf der RFID-Technologie wird sie unseren Kunden eine effizientere Verwaltung ihres Produktbestandes ermöglichen, indem sie die Rentabilität und die Qualität der angebotenen Dienstleistungen steigert."

Wie bereits angekündigt, werden sich biolog-id und Fujicom bei der Integration und Implementierung der Transfusion Solution von Biolog auf die Expertise von SBS Consultores System verlassen, einem führenden brasilianischen Softwareunternehmen, das sich im Transfusionssektor bestens etabliert hat, und den Support vor Ort übernehmen.

Über biolog-id:

Biolog-id entwickelt und führt innovative Lösungen ein, die Routineprozesse digital in verwertbare Daten umwandeln, die bessere operative und strategische Entscheidungen für sensible therapeutische Produkte unterstützen: Blutprodukte (rote Blutkörperchen, Blutplättchen, Plasma), Chemotherapien sowie parenterale Ernährung.

Die von den biolog-id-Lösungen generierten Informationen stehen dem medizinischen Fachpersonal jederzeit zur Verfügung, wodurch die Effizienz der Prozesse, die Arbeitsbedingungen und letztendlich die Sicherheit der den Patienten verabreichten Therapeutika verbessert werden.

Die patentierte Plattform von Biolog-id wird in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Biolog-id ist Eigentum seines Gründers, der Manager sowie der Xerys-Fonds. Xerys Invest ist eine französische Investmentgesellschaft, die sich hauptsächlich auf Trendsektoren wie Gesundheitswesen und Biowissenschaften, erneuerbare Energien/GreenTech und neue digitale Technologien konzentriert.

Website des Unternehmens: www.biolog-id.com

Über Fujicom:

Fujicom, eines der Unternehmen der Fujita Gruppe mit mehr als 40 Jahren Präsenz im Gesundheitswesen, ist in ganz Brasilien in der Vermarktung von hochwertigen Technologien, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Medizin und Krankenhaus tätig.Mit seinem Hauptsitz in Fortaleza und Niederlassungen in São Paulo und Paraíba sowie Vertretungen im ganzen Land bedient Fujicom mehr als 500 Kunden im ganzen Land, darunter Blutspendezentren, öffentliche und private Blutbanken, Krankenhäuser und Kliniken.

In Brasilien unterhält sie exklusive Partnerschaften mit internationalen Herstellern, die ständig in die Entwicklung von Technologien für ihre Produkte investieren und das gleiche Ziel verfolgen: Exzellenz und Innovation.

Website des Unternehmens: www.fujicom.com.br

