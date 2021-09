Nachdem Amazon versehentlich Angaben zu seinen neuen E-Book Readern machte, wurden diese nun per Pressebericht noch vor dem Amazon-Event vorgestellt.? Amazon präsentiert neuen Kindle Paperwhite ? Amazon leakt neue E-Book Reader versehentlich vor Release ? Amazon-Event findet am 28. September 2021 stattAmazon stellt neues Kindle vorAm 21. September 2021 stellte Amazon in einem Pressebericht die neue Generation des beliebten E-Book Readers Kindle vor: Die neuen Geräte Kindle ...

