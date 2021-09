Singapur (ots/PRNewswire) -Ermöglicht Krypto-Langzeitinvestoren die sichere Ansammlung und "HODL" von Bitcoin und Ethereum unabhängig von der Marktdynamik oder VolatilitätMatrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, hat die Einführung von "Auto-Invest" bekannt gegeben, einem Investitionstool, das es Nutzern ermöglicht, eine Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Strategie zu nutzen, um Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) in vorher festgelegten Intervallen mit nur wenigen Klicks auf der sicheren App-Plattform von Matrixport anzuhäufen.Angesichts der Volatilität einer aufstrebenden Anlageklasse können Krypto-Investitionen ein entmutigendes Unterfangen sein, insbesondere für neugierige Krypto-Neulinge. Für dieses wachsende Anlegersegment dient die "Auto-Invest"-Funktion von Matrixport dazu, die Auswirkungen der Volatilität bei der Vergrößerung der Kryptobestände zu minimieren, indem die Trades in festen Abständen über einen bestimmten Zeitraum verteilt werden.Cynthia Wu, Leiterin der Abteilung Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Matrixport, sagte:"Bitcoin ist eine widerstandsfähige und vielversprechende Anlageklasse, die jedoch eine angeborene Volatilität aufweist. Für viele Krypto-Trader und HODLer ist es immer eine Herausforderung, den Markt zu timen und bei einem Dip zu kaufen. Die 'Auto-Invest'-Funktion von Matrixport ermöglicht es den Nutzern, eine bewährte DCA-Anlagestrategie für den Aufbau ihres Krypto-Portfolios zu verwenden, und zwar auf eine möglichst stressfreie Weise. DCA ist eine Strategie, die die Investmentlegende Warren Buffett seit langem vertritt. Die Einführung von 'Auto-Invest' spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, Krypto für alle einfach und zugänglich zu machen, insbesondere für Nutzer, die gerade erst mit der Krypto-Reise beginnen.""Auto-Invest" ist über die sichere App-Plattform von Matrixport ohne Servicegebühren verfügbar. Die Handelsfrequenz reicht von stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich für BTC oder ETH und die Benutzer haben die Flexibilität, jederzeit Änderungen vorzunehmen. Die Anleger haben die volle Flexibilität, Kauflimits festzulegen oder den maximalen Grenzpreis zu bestimmen, um Kryptowährungen zu erwerben, ohne dass die Gelder gesperrt werden müssen. Sobald die einfache Einrichtung abgeschlossen ist, ist der Handelsprozess vollständig automatisiert und die Nutzer können das volle Potenzial der DCA-Strategie ausschöpfen, um langfristige Renditen zu erzielen.Zur Veranschaulichung: Eine DCA-Strategie mit "Auto-Invest"-Funktion hätte auf der Grundlage eines wöchentlichen Zuflusses von 50 BTC über 24 Wochen vom 22. März bis zum 30. August 2021 eine Rendite von 30 % erzielt. Im Vergleich dazu würde die gleiche Investition von 1.200 US-Dollar eine Rendite von 8 % bringen, wenn BTC am 22. März 2021 gehandelt würde. Innerhalb dieses 24-wöchigen Zeitraums schwankte der BTC-Preis zwischen 60.204 US-Dollar (5. April 2021) und 35.862 US-Dollar (31. Mai 202), und eine DCA-Strategie mit "Auto-Invest" war in der Lage, während dieses Zeitraums BTC zu niedrigeren Preisen zu akkumulieren, um eine höhere Rendite zu erzielen.Matrixport bietet Anlegern aller Erfahrungsstufen weiterhin innovative Krypto-Investments und -Produkte an. Professionelle Tools wie "Auto-Invest" sind das Sprungbrett, um Krypto-Neugierigen einen sicheren Einstieg in die Welt der Investitionen zu ermöglichen.Informationen zu MatrixportMatrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody, Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet "Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 230 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com.Instagram: @matrixport_ (https://www.instagram.com/matrixport_/?hl=en)Twitter: @realMatrixport (https://twitter.com/realMatrixport?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor)LinkedIn: @Matrixport (https://www.linkedin.com/company/matrixport/?originalSubdomain=sg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgPressekontakt:WachsmanBee Shinleitender Beratermatrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157129/5031574