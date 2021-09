London (ots/PRNewswire) -- DICE transformiert das Ticketing mit einer mobilen Plattform, die Scalping verhindert, für transparente Preise sorgt und stark in Discovery investiert- Im letzten Jahr hat DICE mit 6.400 Künstlern zusammengearbeitet und Tickets an Fans in 179 Ländern verkauftDICE, die schnell wachsende Plattform für die Entdeckung von Musik und das Ticketing von Veranstaltungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bis zu 122 Millionen Dollar in einer Serie C-Finanzierung erhalten hat. Die Runde wurde von dem neuen Investor SoftBank Vision Fund 21 angeführt. Weitere Investitionen kamen von Tony Fadells Future Shape, Blisce, dem französischen Unternehmer Xavier Niel, Mirabaud Private Equity, Cassius und Evolution.2Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich DICE darauf konzentriert, die undurchsichtige Welt des Ticketing mit seinem transparenten "Fan-first"-Modell und einer mobilen Plattform zu verbessern, die das Scalping verhindert.Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zusammenzubringen, um Shows zu genießen. DICE macht es den Fans leicht, in Sekundenschnelle Tickets für Live-Shows und Live-Streams zu entdecken und zu kaufen. DICE bietet eine klare Preisgestaltung und Funktionen wie Rückerstattungen bei ausverkauften Konzerten und eine beliebte Wartelistenfunktion, die eingefleischten Fans Zugang zu den beliebtesten Konzerten verschafft und sicherstellt, dass die Veranstaltungsorte ausgelastet sind, was wiederum zu höheren Einnahmen führt. Außerdem gehen den Künstlern keine Ticketverkäufe mehr verloren, da das Unternehmen durch seine innovative Technologie3 den Weiterverkauf von Tickets verhindert."Wir glauben, dass die Technologie von DICE das Potenzial hat, die Zukunft der Live-Unterhaltung zu verändern", sagte Yanni Pipilis, Managing Partner bei SoftBank Investment Advisers. "Neben der Flexibilität und Sicherheit des nahtlosen Ticketing verbindet die Plattform Fans, Künstler und Veranstaltungsorte auf eine völlig neue Art und Weise... Wir freuen uns, mit DICE zusammenzuarbeiten, um außergewöhnliche Event-Erlebnisse für Fans auf der ganzen Welt zu schaffen."Mit der zusätzlichen Finanzierung wird DICE das Unternehmen erheblich ausbauen, indem es die Reichweite für Künstler, Fans und Veranstaltungsorte erweitert und gleichzeitig neue Teammitglieder einstellt, sein Live-Stream-Angebot erweitert und ein ehrgeiziges Künstlerentwicklungsprogramm startet, bei dem die Plattform mit noch mehr Künstlern direkt an ihrer Live-Strategie arbeiten wird."DICE verdrahtet die Branche der Live-Erlebnisse neu. Wir haben bewiesen, dass Fans mehr ausgehen, wenn man sie gut behandelt", sagt Phil Hutcheon, CEO und Gründer von DICE . "Wir überarbeiten ein unfaires, ineffizientes System, indem wir einen transparenten, datengestützten Ansatz verfolgen, bei dem der Fan im Mittelpunkt steht. SoftBank als Partner zu haben, ermöglicht es uns, in jeden Markt zu expandieren."DICE unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch seinen einzigartigen Fokus auf wiederkehrende Fans, und sein Discovery-Algorithmus ist für mehr als 40 % der verkauften Tickets verantwortlich, wovon Künstler und Veranstaltungsorte in hohem Maße profitieren.Die Branche hat dies zur Kenntnis genommen - DICE arbeitet mit über 3.600 Veranstaltungsorten, Festivals und Veranstaltern weltweit zusammen, darunter das Avant Gardner in Brooklyn und eines der größten Musikfestivals der Welt, Primavera Sound.Zusätzlich zu den physischen Veranstaltungen hat DICE zu Beginn der Pandemie im letzten Jahr Pionierarbeit im Bereich des Live-Streamings mit Tickets geleistet. In den Bereichen Musik, Kunst und Kultur hat DICE bis heute über 6.400 Live-Streams ermöglicht und ist damit Vorreiter für eine echte hybride Zukunft der Branche. Bezahlte Livestreams verschaffen Künstlern direkten Zugang zu Fans und Einnahmen auf der ganzen Welt - zu diesem Zweck hat DICE ein globales Netzwerk von unglaublichen Veranstaltungsorten aufgebaut, die es ihnen ermöglichen, ihre Live-Shows zu übertragen, um ihre Reichweite und ihre kommerziellen Möglichkeiten zu erweitern.Der direkte Zugang zu den Fans ist nicht nur für Live-Streams geeignet. DICE gibt Künstlern wie Bicep die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Tourneen zu behalten. Dank der exklusiven Partnerschaft mit DICE wuchs der elektronische Act von 300 auf über 30.000 Tickets pro Veranstaltung in London."Wir begannen die Zusammenarbeit mit DICE, sobald Bicep anfing, Live-Shows in London zu spielen. Sie ermutigten uns, Tickets direkt an die Fans über die App zu verkaufen und den Daten zu vertrauen, so dass wir in die Veranstaltung und nicht in zusätzliches Marketing investieren konnten. Wir haben eine Strategie entwickelt, die schnell ausverkauft war und ein exponentielles Wachstum von Show zu Show ermöglichte. Dadurch konnten wir unabhängig bleiben und unsere Partner selbst auswählen. Es hat für den Künstler, unsere Fans, Partner und das Label erstaunlich gut funktioniert. Wir freuen uns darauf, das DICE-Modell weltweit einzusetzen und hoffen auf einen ähnlichen Erfolg in allen unseren Schlüsselmärkten", kommentiert Oli Isaacs, Manager von Bicep .In dieser kritischen Wachstumsphase tritt Tony Fadell, Erfinder des iPod und Miterfinder des iPhone, der uns die Musik in die Hand gegeben hat, in den Vorstand von DICE ein, um die weitere Entwicklung der Plattform und die Expansion in den Bereich der Veranstaltungsorte zu unterstützen."Das Konzertgeschäft ist ein Wirrwarr aus archaischen Instrumenten und belastenden 'Industriestandards', bei denen die Künstler zuletzt bezahlt werden. Die Veranstaltungsorte geben Geld für Marketing aus und sind den Ticketkonzernen verpflichtet. Die Fans müssen sich auf die Suche nach Konzerten begeben und regelmäßig überteuerte Tickets auf Sekundärmärkten oder von Händlern kaufen. Das macht doch keinen Sinn", sagte Tony Fadell, der Erfinder des iPod. "DICE überarbeitet die gesamte Live-Industrie, nicht nur einen Teil davon: Die Veranstaltungsorte sind mit Fans und Künstlern verbunden. Künstler erhalten Transparenz, Zugang und Kontrolle. Fans können ganz einfach lokale Shows und globale Livestreams entdecken und mit einem einzigen Klick Tickets kaufen, die vor dem Verkauf geschützt sind. Ich bin begeistert, dem DICE-Vorstand beizutreten und Teil einer weiteren Unterhaltungsrevolution zu sein."Bei der derzeitigen Wachstumsrate des Unternehmens werden bis Ende 2022 49.000 Künstler und Kreative DICE nutzen.Um kommende Live-Streams und Live-Events in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie dice.fmInformationen zu DICE:Das 2014 in London gegründete Unternehmen DICE hat die Art und Weise verändert, wie Fans Tickets für Live-Events und Live-Streams auf der ganzen Welt entdecken und kaufen. Von A$AP Rocky bis Bicep, von Nick Cave bis zum Primavera Sound Festival, von aufstrebenden Künstlern bis zu den größten Acts der Welt - wir arbeiten mit bedeutenden Künstlern, führenden Veranstaltern und renommierten Veranstaltungsorten weltweit zusammen. Neben Live-Musik bietet das DICE seinen Fans eine Reihe von Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Comedy, Kultur und Lifestyle. Die App ist für jeden Fan personalisiert, mit einer "Discover"-Funktion, die anstehende Auftritte und Veranstaltungen nur für ihn empfiehlt. Die App, die in erster Linie für mobile Endgeräte konzipiert ist, stoppt Abwerbungen und schützt Fans. DICE ist in Großbritannien, den USA, Frankreich, Italien, Spanien, Indien und Australien live dabei - und steht den Fans weltweit über sein Live-Stream-Angebot zur Verfügung.Anmerkung: Bitte nennen Sie das Unternehmen "DICE", nicht "DICE FM".1 Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat die SoftBank Group Corp. Kapitalbeiträge geleistet, um Investitionen des SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") in bestimmte Portfoliounternehmen zu ermöglichen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Kommanditanteilen an einem Fonds, einschließlich SVF 2, dar. SVF 2 hat noch keinen externen Abschluss, und alle potenziellen Drittinvestoren erhalten vor dem Abschluss zusätzliche Informationen in Bezug auf alle SVF 2-Investitionen.2 Die Transaktion muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.3 2017 wurde DICE von der britischen Regierung im Rahmen der Anti-Scalping-Gesetzgebung für seine "innovative Technologie" gewürdigt, die dazu beiträgt, den Schwarzhändlern das Handwerk zu legen.