Ji'nan, China (ots/PRNewswire) -Am 23. September begann in Jinan in der chinesischen Provinz Shandong die Promotionszeremonie für das 6. Rushan Oyster Culture Festival in Weihai. Die Austernzuchtgebiete in Rushan liegen derzeit bei 600.000 mu mit einer Jahresproduktion von 700.000 Tonnen, wobei beide Messungen landesweit an erster Stelle unter den Städten auf Kreisebene stehen. Der Produktionswert der gesamten Industriekette beträgt laut der Volksregierung von Rushan fast 10 Milliarden Yuan.In den letzten Jahren hat die Stadt Rushan die Austernindustrie als wichtigen Durchbruch im Marinesektor betrachtet und in diesem Zusammenhang eine Reihe von Schritten unternommen: die Gründung des Oyster Research Institute, die Verbesserung des Markenmanagementsystems für Austern, die Einführung lokaler Standards für Rushan-Austern sowie der Aufbau von Chinas erstem Mechanismus zur Rückverfolgbarkeit der Austernqualität in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden. Das System der Rückverfolgbarkeit für mehr Sicherheit ist die Grundlage des Modells der gesamten Industriekette von Rushan Oyster. Rushan Oyster wurde mit zahlreichen Titeln ausgezeichnet: mit dem nationalen geografischen Zertifizierungszeichen, als nationale einflussreiche regionale aquatische Produktmarke und mit der Goldmedaille der China Brand Trademark Expo. Zudem wurde Rushan kürzlich von der chinesischen Nationalen Verwaltung für geistiges Eigentum als eines der ersten Demonstrationsgebiete für Produkte mit geschützten geografischen Angaben Chinas anerkannt. Damit erhöhen sich der Marken- und der Wirtschaftswert von Rushan Oysters weiter.Während der bevorstehenden Goldenen Woche zum Nationalfeiertag in diesem Jahr wird Rushan Gastgeber einer Reihe von Veranstaltungen sein: Dazu gehören das 6. Rushan Oyster Culture Festival in Weihai, das 2. Rushan International Oyster Summit Forum, die Live-Show Sweet Love for Rushan zum Nationalfeiertag, Carnival on the Sea: Wind from the Sea, ein Austern-Festival, ein Strandmusikfestival, ein Bierfestival, der Mountain and Sea Road Trip - das Taiyi Lake-Kulturfestival zur Traubenernte, Snapping at Oyster City of Joy - Austernessen und Angelkultur genießen, das Colorful Scenery-Festival zum Feigenpflücken im Dorf Kaoshan, Honey Flowing sowie eine ländliche, herbstliche Touristenroute im Dorf Xiashipeng.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402099Bildunterschrift: Die Promotionszeremonie für das 6. Rushan Oyster Culture Festival in Weihai beginnt in Jinan.Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402104Bildunterschrift: Rushan OysterLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402105Bildunterschrift: Die Promotionszeremonie für das 6. Rushan Oyster Culture Festival in Weihai beginnt in Jinan.Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402106Bildunterschrift: Rushan OysterPressekontakt:Frau ZhangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The People's Government of Rushan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158896/5031581