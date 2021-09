BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu den Wahlpannen in Berlin:

"Mit Kopfschütteln reagiert die ganze Republik auf das Wahlchaos am Sonntag in der deutschen Hauptstadt. Ein Skandal, dass Stimmzettel fehlen. Dieses unglaubliche Durcheinander beschädigt das Ansehen Deutschlands, das früher für perfekte und makellose Abläufe bewundert worden ist. Die Berliner Zustände dürfen nicht als Kuriosität abgetan werden. Hoffentlich wird das Wahldesaster nicht unter den Teppich gekehrt. Die Bürgerinnen und Bürger möchten schon genau wissen, was da schiefgelaufen ist - und ob die Grundrechte gewahrt wurden."/zz/DP/he