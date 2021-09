EQS Group-Ad-hoc: Landis+Gyr Group AG / Schlagwort(e): Ankauf

Landis+Gyr stärkt Smart Metering Kerngeschäft mit Vereinbarung zur Übernahme von Luna



28.09.2021 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die geplante Übernahme des türkischen Zählerherstellers Luna verstärkt Landis+Gyrs Position im Bereich Smart Electricity und Water Metering. Cham, Schweiz - 28. September, 2021 - Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein führender Anbieter von integrierten Energiemanagementlösungen, gab heute bekannt, dass ihr Tochterunternehmen Landis+Gyr AG eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der Aktien an Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., einem Anbieter von intelligenten Messgeräten für Strom, Wasser und Wärme und zugehörigen Softwarelösungen, mit Hauptsitz in Izmir, Türkei, für einen Kaufpreis im hohen zweistelligen Millionen Dollar-Bereich unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des Kalenderjahres 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. "Der Kauf von Luna bietet eine einmalige Gelegenheit für Landis+Gyr, da es uns die Möglichkeit gibt, unsere Kernkompetenzen im Bereich Smart Metering auszubauen und gleichzeitig unser Angebot an kostengünstigen Lösungen mit etablierten Fertigungskapazitäten in Izmir zu erweitern', so Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. "Lunas Angebot an Zählern und Software ergänzt unser Portfolio und ermöglicht uns die Ausweitung unserer Reichweite, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können." Luna ist der führende Zähleranbieter in der Türkei mit einer starken Position in der Entwicklung, Zertifizierung und Herstellung von Messlösungen. Mit einem Umsatz von rund USD 60 Millionen und mehr als 850 Mitarbeitenden wird die Übernahme von Luna es Landis+Gyr ermöglichen, einen bedeutenden Anteil des türkischen Marktes zu erwerben, wo die Umstellung auf Advanced Metering Infrastructure (AMI) noch nicht begonnen hat, und die vertikal integrierte Fertigung von Luna zu nutzen, um den Umsatz in angrenzenden Märkten zu steigern. Derzeit exportiert Luna Produkte in zahlreiche Länder in Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Neben kostengünstigen Lösungen für Märkte, in denen Landis+Gyr derzeit nur begrenzt präsent ist, bietet Luna auch Strommessgeräte für Deutschland an, wo das Unternehmen eine ausländische Vertriebsgesellschaft aufgebaut hat. "Unsere Mission ist es, mit unseren Produkten, Lösungen, Kundendienstleistungen, unserer Zuverlässigkeit und hohen geschäftsethischen Ansprüchen als Partner Wert für unsere Mitarbeitenden und Kunden zu schaffen", erklärte Mustafa Karabagli, Vorsitzender von Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. "Wir sind glücklich und erfreut, uns Landis+Gyr anzuschliessen und freuen uns darauf, noch mehr Kunden auf ihrem Weg zu einem intelligenteren Stromnetz mit unserem Produktportfolio und unseren kosteneffizienten Lösungen zu unterstützen." Nach dem Abschluss der Transaktion wird das derzeitige Management die Marktexpansion und das profitable Wachstum von Luna als Teil der Landis+Gyr Gruppe weiter vorantreiben. Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren kom plexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Landis+Gyr mehr als 5'000 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten mit der Mission, Energie besser zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com. Über Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.

Luna startete ihre Aktivitäten in 1991 und ist ein führender Anbieter von intelligenten Strom- und Wasserzählern, der hochwertige Zählertechnologie innerhalb und ausserhalb der Türkei vertreibt. Mit einer Produktionskapazität von mehr als 400'000 intelligenten Zählern pro Monat und mehr als 850 Mitarbeitenden ist Luna ein von der türkischen Regierung registriertes Forschungs- und Entwicklungszentrum. Weitere Informationen zu Luna finden Sie unter www.lunatr.com. Kontakt Medien

Melissa van Anraad

Head of PR

Telefon +41 41 935 6398

Melissa.vanAnraad@landisgyr.com Eva Borowski

SVP Investor Relations & Corporate Communications

Telefon +41 41 935 6396

Eva.Borowski@landisgyr.com Kontakt Investoren

Christian Waelti

Head of Investor Relations

Telefon +41 41 935 6331

Christian.Waelti@landisgyr.com

