VOLKSWAGEN - Eigentlich sollte das Urteil erst in vier oder fünf Wochen fallen. Doch aus Sicht des Vorsitzenden Richters am Landgericht Braunschweig, Bohle Behrendt, liegen im Untreueprozess gegen drei frühere und einen amtierenden Personalmanager von Volkswagen genug Informationen vor, um das Verfahren früher abzuschließen. Schon am Dienstag könnte das Urteil fallen, hieß es zuletzt in Braunschweig. Den VW-Managern wird vorgeworfen, führenden Betriebsräten, darunter auch dem einstigen Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh, überzogene Gehälter gezahlt und so einen Schaden von gut 5 Millionen Euro verursacht zu haben. (FAZ)

COMMERZBANK - Commerzbank-Chef Manfred Knof soll sich schon vor Amtsantritt für das Fintech Arabesque eingesetzt, an dem außer der Bank auch sein Vermieter beteiligt ist. Außerdem wollte er die Beteiligung statt bei der Tochtergesellschaft Commerz Real direkt in der Konzernzentrale ansiedeln, was sie wohl aufgewertet hätte. Eine Vorstandskollegin soll dagegen Bedenken geäußert haben, auch bei der Commerz Real riet man eher ab. Knof aber trieb den Plan zunächst voran, erst vor wenigen Monaten ließ er das Projekt fallen. Details zu diesem Vorgang lässt die Bank unkommentiert. (Süddeutsche Zeitung)

September 28, 2021 00:51 ET (04:51 GMT)

