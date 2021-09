DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien

VIB Vermögen AG gewinnt auch im Jahr 2021 EPRA-Gold-Awards für ihre Nachhaltigkeits- und Finanzberichtserstattung des Jahres 2020 Neuburg/Donau, 28. September 2021 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, wurde im Rahmen der EPRA-Konferenz erneut für ihren Geschäfts- wie auch Nachhaltigkeitsbericht zum letzten Geschäftsjahr mit den EPRA-Awards in der Kategorie Gold ausgezeichnet. Die EPRA (European Public Real Estate Association), der Interessenverband börsennotierter Immobilienunternehmen, verleiht die Awards mit der Zielsetzung, Unternehmen der Immobilienbranche zu mehr Transparenz und Offenheit bei ihrer Finanz und Nachhaltigkeitsberichts-

erstattung zu ermutigen. Mit Blick auf den Finanzbericht ist es der vierte Gold-Award hintereinander, für den Nachhaltigkeitsbericht der zweite in Folge, nachdem die Gesellschaft im vergangenen Jahr erstmals auch einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht hatte und dafür auf Anhieb die Auszeichnung in Gold erreichen konnte. Nachdem die Bewertungskriterien in jedem Jahr von der EPRA angepasst und erweitert werden, bedeutet jede Auszeichnung, dass die VIB Vermögen auch diesen

wachsenden Anforderungen des Gold-Standards entspricht. "Es freut uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr in beiden Kategorien, also Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung, ausgezeichnet wurden", kommentiert Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen AG. "Das ist für uns eine Bestätigung durch unabhängige Experten, dass wir nunmehr über mehrere Jahre hinweg transparent und umfassend über unser Unternehmen berichten."

Kontakt



Investor Relations: VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

