DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Personalie

DATAGROUP SE: Vorstandsvorsitzender kündigt Amtsniederlegung zur Hauptversammlung 2022 an



28.09.2021 / 07:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorstandsvorsitzender kündigt Amtsniederlegung zur Hauptversammlung 2022 an

Pliezhausen, 28. September 2021. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) formiert sich im Vorstand neu für die Zeit nach Max H.-H. Schaber. Mit Ablauf der Hautpversammlung 2022 wird Herr Schaber sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederlegen und sich im Laufe der Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen.

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de 28.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de