Aktien: Dieser Pharmawert erleidet einen Rückschlag

Anzeige / Werbung Altersbedingte Makuladegeneration ist ein milliardenschwerer Markt. Roche ist in den USA mit ihrem Medikament sehr erfolgreich und erzielt mehr als eine Milliarde Umsatz. Doch die Zeiten werden härter. Pharmakonzerne setzen auf sogenannte Blockbuster-Medikamente. Der Grund: Es handelt sich dabei um Mittel, die mehr als eine Milliarde im Jahr an Umsatz einspielen. Dem Schweizer Pharmaunternehmen Roche spuckt dabei aber nun die US-Behörde FDA in die Suppe. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Den Angaben zufolge drohen im kommenden Jahr erhebliche Einbußen bei einem seiner Umsatzrenner, denn die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Nachahmerversion des Augenmedikaments Lucentis zugelassen. Roche setzte damit im vergangenen Jahr 1,44 Milliarden Franken um. Roche vertreibt es nur in den USA. Für die Länder außerhalb der Vereinigten Staaten liegen die Rechte beim einheimischen Konkurrenten Novartis. Wie es weiter hieß, hat das südkoreanische Unternehmen Samsung Bioepis und dessen amerikanischer Partner Biogen die Zulassung für ihr Mittel Byooviz erhalten. Es darf ab Juni 2022 zur Behandlung von altersbedingter Makuladegeneration (AMD) auf den Markt gebracht werden. Roches Lucentis wurde von der US-Partnerfirma Genentech entwickelt. Roche-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von Roche befindet sich seit August in einem Abwärtstrend, kann sich aber aktuell bei rund 335 Franken stabilisieren. Auch der MACD (Momentum) kann seinen Abwärtstrend abbremsen. Die 200-Tagelinie (rot) bei 225 CHF ist weiterhin aufwärts gerichtet und dient als nächste Unterstützung. Eine Erholung nach der Korrektur erscheint daher möglich. Enthaltene Werte: GB0009252882,CH0012032113,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026

