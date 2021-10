In der Phase-III-Studie CANOPY-1 wurden Patienten mit Canakinumab (ACZ885) in Kombination mit Pembrolizumab und einer platinbasierten Doppelchemotherapie behandelt. Weder beim Gesamtüberleben (OS) noch beim progressionsfreien Überleben (PFS) wurde eine statistisch signifikante Verbesserung erzielt, wie Novartis am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...