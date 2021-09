Zuletzt machte VW wieder mit guten News auf sich aufmerksam. Die Elektroauto-Offensive in China scheint zu fruchten und obendrauf gab es noch eine neue Kaufempfehlung von Goldman Sachs.Volkswagen findet in China allmählich in die Spur. Nachdem der Absatz der Stromer im wichtigsten Einzelmarkt der Welt zu Beginn nur langsam voran kam, nehmen die Verkaufszahlen fahrt auf. 7.023 Elektroautos der ID-Familie hat VW im August in China abgesetzt und damit mehr als in den Monaten Juli (5.810) und Juni (3.415). ...

