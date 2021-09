28. September 2021. Aspermont (ASX: SP, FRA:00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die globale Rohstoffindustrie, hat die neue Position des Chief Content and Strategy Officer geschaffen, um die Expansion der Konzerninhalte auf globaler Basis abzuwickeln.

Der neue CSO wird für alle Inhaltsfunktionen bei Aspermont verantwortlich sein, und zwar für alle Formate: Redaktion, Forschung, Veranstaltungen, Agentur und Daten. Diese Ernennung entspricht der erklärten Absicht von Aspermont, weltweit neue Produkte und Services in seinen primären B2B-Sektoren zu entwickeln.

Ian Hart besitzt ein EMBA-Diplom von der London Business School und kann bei auf B2B-Abonnements ausgerichteten Informations- und Datengeschäften eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen, nachdem er als Managing Director von IHS Markit für Lebensmittel und landwirtschaftliche Beiträge verantwortlich war.

Managing Director Alex Kent sagte:

"Ich freue mich, Ian Hart im Führungsteam von Aspermont willkommen zu heißen. Diese hochkarätige Ernennung verdeutlicht unser Bestreben, unseren globalen Vertrieb von Inhalten über unsere aktuellen Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft hinaus zu erweitern.

In den vergangenen sechs Jahren haben wir unser Führungsteam kontinuierlich erweitert und mit jeder Ernennung wurde ein anderer Bereich unseres Unternehmens revolutioniert, um eine Reihe neuer Produkte und Sparten einzuführen.

Ian Hart wird unseren wichtigsten Geschäftsbereich, die Inhalte, auf Führungsebene leiten und sein Hauptaugenmerk darauf richten, unsere Reichweite und unser Publikum zu vergrößern. Sein Hintergrundwissen im Bereich Daten wird es uns ermöglichen, eine Reihe neuer hochwertiger Produkte auf den Markt zu bringen, die unsere Kapitalrendite aktiv steigern werden.

Dies ist eine aufregende Ernennung für das Unternehmen zu einem wichtigen Zeitpunkt. Aspermont befand sich noch nie in einer besseren Position für Investitionen in organisches Wachstum - weder finanziell, noch strukturell oder strategisch. Mit Ian an Bord freuen wir uns darauf, in die nächste Phase des leistungsstarken Wachstums überzugehen."

Chief Content & Strategy Officer Ian Hart sagte:

"Aspermont hat sich als weltweiter Marktführer bei Medien für die Rohstoffindustrie positioniert. Das Potenzial des Unternehmens, immer mehr hochwertige Produkte und Services mit digitalen Inhalten zu liefern, ist offenkundig, und die Ambitionen, mit einer unternehmerischen Einstellung rasch zu liefern, sind groß.

Aspermont verfügt über alle erforderlichen Elemente, um den Kunden einen wachsenden Mehrwert zu bieten. Es ist eine aufregende Zeit, um Aspermont beizutreten, und ich freue mich darauf, sowohl für unsere Kunden als auch für die Interessensvertreter des Unternehmens einen Mehrwert zu schaffen."

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Geschäftsführer +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61683



