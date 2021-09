Das Werben um eine spannende Biotech-Gesellschaft nimmt offenbar an Fahrt auf. Nachdem am Wochenende bereits Bloomberg berichtet hatte, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen für einen Verkauf befindet, legt das Wall Street Journal nun nach und bringt den Pharma-Konzern Merck & Co als potenziellen Käufer ins Spiel.Dem Vernehmen nach befindet sich Merck & Co in fortgeschrittenen Gesprächen mit Acceleron Pharma, wie laut dem Wall Street Journal mit der Angelegenheit vertraute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...