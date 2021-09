Nicht kleckern, sondern klotzen. Ford ist spät dran, investiert nun aber umso stärker in den EV-Trend. Polestar braucht frisches Kapital. Das EV-Start-up geht an die Börse. Ferrari landet einen Coup. Der ehemalige Star-Designer von Apple soll die neuen EV-Supersportwagen designen.China dominiert heute früh den asiatischen Handel. Alle chinesischen Benchmarks liegen im Plus und der Markt wird insbesondere vom Hang Seng Index angeführt. Alle anderen asiatischen Benchmarks folgen dagegen der schwachen Stimmung in Amerika und notieren während der ...

