Der deutsche Leitindex ist gestern nach den vorläufigen Ergebnissen der Bundestagswahl zunächst stark aus den Startlöchern gekommen. Kurzzeitig lag der DAX über 15.700 Zählern. Dann schrumpften die Gewinne bis auf ein Plus von knapp 0,3 Prozent zusammen. Marktidee: Euro-Bund-Future Der Euro-Bund-Future befindet sich seit Mai in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Am 5. August erreichte der Kurs sein Jahreshoch. Dort setzte dann eine Korrektur ein. Aus technischer Sicht steht aktuell eine wichtige Unterstützungszone im Fokus. Gestern formte das Papier eine High-Wave-Kerze im Tageschart.