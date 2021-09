Der börsennotierte Fracking-Zulieferer Petro Welt Technologies und sein Finanzvorstand gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Ölfeldausrüster am Montagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte, sei der bisherige Finanzvorstand Valeriy Inyushin mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausgetreten. Ein Nachfolger werde in Kürze bekannt gegeben, ließ das Unternehmen mit Sitz in Wien wissen.pro/cgh ...

