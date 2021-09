DJ PRESSEMITTEILUNG/Heinkel Modulbau liefert 30 Schulcontainer für die Landesschule Pforta in Naumburg

Die Landesschule Pforta ist ein traditionsreiches Internatsgymnasium in der Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt in Naumburg. In den Gebäuden einer ehemaligen Klosteranlage im Saaletal werden begabte Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Sprachen, Musik und Naturwissenschaften gefördert. Heinkel Modulbau, Blaubeuren, hat die historischen Gebäude behutsam um 30 Container in Modulbauweise ergänzt. Sie fügen sich harmonisch in das denkmalgeschützte Ensemble ein.

Raum für Biologie, Physik und Chemie und mehr

Das Internat, in dem 300 Mädchen und Jungen lernen und leben, brauchte dringend mehr Schulräume. In dem neu errichteten Containergebäude sind jetzt Fachräume für Biologie, Physik und Chemie, jeweils mit Vorbereitungsräumen, untergebracht. Zusätzlich befinden sich darin allgemeine Klassenzimmer. Um den Schul- und Internatsbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurden die Module während der Unterrichtszeit aufgestellt und dann in den Ferien ausgebaut. Claudia Sachse, Projektleiterin im Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, lobt das Miteinander mit den Architekten, Fachplanern und Projektleitern: "Das Gebäude ist wirklich gut geworden und erfüllt alle besonderen Anforderungen." Die Schule hat das Containergebäude bei Heinkel Modulbau übrigens angemietet.

Interessant zu wissen: Den Modulhersteller aus Blaubeuren und die Landesschule Pforta verbindet eine ähnliche Ortsgeschichte: Sowohl in Blaubeuren als auch in Naumburg wurden im Mittelalter Klöster gegründet, die dann im 16. Jahrhundert Internatsschulen wurden.

Das Schulcontainer-Gebäude in der Landesschule Pforta auf einen Blick:

. Fachra?ume Biologie, Physik, Chemie, jeweils mit Vorbereitungsra?umen, allgemeine Klassenra?ume, WCs, Flur und Nebenra?ume

. 1-geschossiges Gebäude aus 30 Modulen

. Gro?ße: 45,20 x 14,60 Meter zuzüglich Eingangsbereiche (Vordach und Podeste), Innenho?he 2,75 m, Gesamtho?he 3,30 m

. Optik: Holz-Fassade in sibirischer La?rche, individuelles Farbkonzept inkl. anthrazitfarbene Fenster mit Alu-Vorsatzschale

. Ausstattung: WCs gefliest, Klassenra?ume und Flur mit Glasfasertapete

. Da?mmung, Fenster und Tu?ren gema?ß GEG2020

. Heizung aus Kombination Gas-Brennwert und Wa?rmepumpe (GEG-Konform)

. Brandschutz F30

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

