The following instruments on XETRA do have their first trading 28.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.09.2021Aktien1 VGG6769T1158 Orca Energy Group Inc.2 GB00BHNWH003 Likewise Group PLC3 CA91725D5001 Urbanimmersive Inc.Anleihen/ETF1 USN6000LAN57 Mondelez International Holdings Netherlands B.V.2 XS2391395154 Ägypten, Arabische Republik3 USF0265PEF11 Altice France S.A.4 US26441CBP95 Duke Energy Corp.5 XS2390510654 Macquarie Group Ltd.6 US65559D2E87 Nordea Bank Abp7 US67623CAF68 Office Properties Income Trust8 XS2391394348 Ägypten, Arabische Republik9 XS2392593161 Achmea Bank N.V.10 US25601C2B81 DNB Bank ASA11 US25601C2A09 DNB Bank ASA12 XS2391398174 Ägypten, Arabische Republik13 FR0014003FW1 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR14 LU2300295123 AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS UCITS ETF DR15 LU2196472984 Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 5C EUR hedged