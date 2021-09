HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Morgan Stanley von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 91 auf 95 US-Dollar angehoben. Die Aktien der Investmentbank seien inzwischen fair bewertet, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seit der Empfehlung im April seien die Bardividende verdoppelt sowie die Aktienrückkäufe aufgestockt worden, es habe sich eine Neubewertung vollzogen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6174464486

