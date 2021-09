Das Instrument 1W2 FR0000064297 INNELEC MULT.IMMINHEO1,53 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument 1W2 FR0000064297 INNELEC MULT.IMMINHEO1,53 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument 99L CA73044M1068 PODA L.A.W. LTD (SB.VT.) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument 99L CA73044M1068 PODA L.A.W. LTD (SB.VT.) EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument TH9A SE0013121589 EMBRACER GROUP AB B O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument TH9A SE0013121589 EMBRACER GROUP AB B O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument 5FR JP3921270009 MENICON CO.LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument 5FR JP3921270009 MENICON CO.LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument 5F9 JP3802940001 FIDEA HLDGS CO. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument 5F9 JP3802940001 FIDEA HLDGS CO. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument VUT AU000000ACB7 A-CAP ENERGY LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument VUT AU000000ACB7 A-CAP ENERGY LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument DAU FR0000121725 DASSAULT AVIATION INH.EO8 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument DAU FR0000121725 DASSAULT AVIATION INH.EO8 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument QSU JP3400400002 SCSK CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument QSU JP3400400002 SCSK CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument TOM JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument TOM JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument TDK JP3538800008 TDK CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument TDK JP3538800008 TDK CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021Das Instrument XEB JP3663900003 SOJITZ CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2021The instrument XEB JP3663900003 SOJITZ CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.09.2021 and ex capital adjustment on 29.09.2021