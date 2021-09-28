The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.09.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.09.2021
ISIN Name
BE0002491661 ING BELGIUM 15-21 MTN
US458140AJ91 INTEL CORP. 11/21
DE000BLB2QH8 BAY.LDSBK.IS.14/21 VAR
DE000A13SH30 PCC SE ITV.14/21
US878237AG14 TECH DATA 2022
US676167BL26 OESTERR.K.BK 14/21
DE000DK0U7F7 DEKA DL FESTZINS 19/21
US515110BL73 LANDWIRT.R.BK DL 14/21
FR0012199008 KERING 14/21 MTN
ES0457089003 EUROCAJA RURAL 15-21
DE000LB06B64 LBBW STUFENZINS 15/21
DE000HSH4TN7 HCOB VOBAGA 14/21
DE000DB7XHC1 DT.BANK MTN 14/21
DE000A254S74 CI PE KO-GOE ANL.20/21
US20030NCW92 COMCAST 18/21 FLR
US14912L7D71 CATERP.FIN.SER.17/21 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.09.2021
ISIN Name
BE0002491661 ING BELGIUM 15-21 MTN
US458140AJ91 INTEL CORP. 11/21
DE000BLB2QH8 BAY.LDSBK.IS.14/21 VAR
DE000A13SH30 PCC SE ITV.14/21
US878237AG14 TECH DATA 2022
US676167BL26 OESTERR.K.BK 14/21
DE000DK0U7F7 DEKA DL FESTZINS 19/21
US515110BL73 LANDWIRT.R.BK DL 14/21
FR0012199008 KERING 14/21 MTN
ES0457089003 EUROCAJA RURAL 15-21
DE000LB06B64 LBBW STUFENZINS 15/21
DE000HSH4TN7 HCOB VOBAGA 14/21
DE000DB7XHC1 DT.BANK MTN 14/21
DE000A254S74 CI PE KO-GOE ANL.20/21
US20030NCW92 COMCAST 18/21 FLR
US14912L7D71 CATERP.FIN.SER.17/21 MTN
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