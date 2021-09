Ein Wert, den man wohl hierzulande recht häufig in den Depots antrifft, ist sicherlich die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF (WKN: BASF11). Denn zum einen investieren ja heimische Anleger ihr Geld sehr gerne in bekannte deutsche Titel. Und zum anderen ist gerade die BASF-Aktie bei vielen Investoren wegen der recht soliden Dividendenzahlungen äußerst beliebt. Aber auch ihr Kursverlauf zeigte lange Zeit ein positives Bild. Allerdings ist es schon eine Weile her, als sie im Jahr 2018 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...