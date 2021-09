DGAP-News: Cannovum AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Cannovum AG erweitert Cannabis-Großhandelslizenz und erschließt den Wirkstoff-Markt



28.09.2021 / 09:00

Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) erweitert über ihre Tochtergesellschaft, Cannovum Health eG, ihre Großhandelslizenz. Die Erweiterung umfasst die Wirkstofflizenz, die den Handel mit pharmazeutischen Wirkstoffen ermöglicht. Cannovum ist nun berechtigt, mit Dronabinol den ersten cannabis-basierten Wirkstoff an Apotheken zu vertreiben. Wirkstoffe sind die Bestandteile eines Arzneimittels, die für die Wirksamkeit verantwortlich sind. Sie lösen den essentiellen biochemischen Prozess aus, der dafür sorgt, dass das Arzneimittel auf eine spezifische Art und Weise im menschlichen Körper wirkt. Eines der wichtigsten Wirkstoffe von Cannabis ist THC, dem das größte pharmazeutische Potenzial und therapeutische Wirksamkeit zugeschrieben wird. Cannovums wissenschaftlicher Außendienst hat eine intensive Weiterbildung mit medizinischem Fachpersonal absolviert, auch für die neuen THC Wirkstoffe, um Ärzte und Pharmazeuten bei den individuellen cannabis-basierten Therapien zu unterstützen. Mit der Wirkstofflizenz kann Cannovum nun mit pharmazeutischen Wirkstoffen im Allgemeinen handeln und ist nicht nur auf Dronabinol beschränkt. Außerdem hält Cannovum bereits die Lizenzen für den pharmazeutischen Großhandel inklusive der GMP-Lizenz, die zur Abbildung von Herstellungsschritten in Deutschland notwendig ist. "Wir wollen die Versorgung von Patienten verbessern und haben uns deswegen für die Aufnahme von aktiven Substanzen in unser Portfolio entschieden. Wirkstoffe sind das Kernelement jedes Arzneimittels und unverzichtbar in der effektiven Therapie von Patienten. Wir wollen Ärzten die Möglichkeit geben, eine effektive individuelle Behandlung für jeden ihrer Patienten zu finden, denn jeder Patient verdient die beste Therapie," sagt Pia Marten, CEO der Cannovum AG.

