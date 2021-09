DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Immobilien

Preisexplosion bei Wohnimmobilien: GECCI Gruppe schafft bezahlbaren Wohnraum



28.09.2021 / 09:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Preisexplosion bei Wohnimmobilien: GECCI Gruppe schafft bezahlbaren Wohnraum



- Bau von neun Einfamilienhäusern in Bockenem/Bültum hat begonnen

- Attraktive Preise und Finanzierung durch integriertes Geschäftsmodell

- Erweiterung des Projekts auf 24 Einfamilienhäuser geplant Nettlingen, 28. September 2021: Die Preise für Wohnimmobilien sind im Frühjahr 2021 nochmals stark gestiegen. Wie das Statistischen Bundesamts berichtet, lagen sie im zweiten Quartal um 10,9 % über dem Wert des Vorjahres. Einen solchen Preisanstieg hat das Statistische Bundesamt bei Immobilien seit Beginn der Messung im Jahr 2000 noch nie festgestellt. Bei GECCI können sich Häuslebauer auch weiterhin auf bezahlbaren Wohnraum und eine innovative Erwerbsalternative zur klassischen Bankfinanzierung verlassen. In niedersächsischen Bockenem/Bültum hat die GECCI Gruppe mit dem Bau von neun massiven Einfamilienhäusern begonnen. Zuvor hatte das Immobilienunternehmen die Erschließung der Grundstücke abgeschlossen. Denn alle wesentlichen Schritte vom Baustoffhandel über die Projektentwicklung und die Errichtung bis zur Finanzierung werden innerhalb der Gruppe abgedeckt. Daher sind auch die für den Bau nötigen Materialien - u.a. Steine, Holz, Dämmstoffe und Fenster - bereits auf Lager. Alle massiven Eigenheime in Bockenem/Bültum werden jeweils über eine Grundstücksgröße von rund 650 bis 1200 qm und eine Wohnfläche zwischen 106 qm und 180 qm verfügen. Auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind geplant. Energieeffizienz KfW-55 ist Mindeststandard. Vor und während der Bauphase können selbstverständlich individuelle Wünsche wie beispielsweise Barrierefreiheit oder eine höhere Energieeffizienz berücksichtigt werden. Ein Objekt ist bereits verkauft und weitere sechs reserviert. Zudem plant GECCI die Erweiterung des Projekts auf insgesamt 24 Einfamilienhäuser. "In Zeiten explodierender Immobilienpreise ist es umso wichtiger, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Bei GECCI profitieren Kunden von einem integrierten Geschäftsmodell. So können wir günstig einkaufen, bauen und finanzieren und unseren Kunden attraktive Preise bieten ", sagt Gerald Evans, Gründer der GECCI Gruppe. "Mit der Finanzierung durch unsere einzigartige Mietübereignung bleiben sie sogar flexibel. Denn wir verbinden grundbuchsichere Finanzierung mit der Flexibilität von mieten." Miete zahlen und Wohneigentum erwerben

Der Vertrieb der Objekte erfolgt im Wege der Mietübereignung über GECCI Rent & Buy(R) (mietübereignung.de). Dabei wird ein gewöhnlicher Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren zu ortsüblichen Konditionen vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Für eine hohe Sicherheit bis zur Eigentumsübergabe am Ende der Mietzeit ist gesorgt: Die notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch stellt die Insolvenzfestigkeit sicher und ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem Mietkauf. Bankkredite oder Eigenkapital sind nicht nötig. Über die GECCI Gruppe

Die GECCI Gruppe verfügt über 20 Jahre Erfahrung bei der Realisierung unterschiedlichster Bauprojekte. Seit dem Jahr 2020 realisiert und saniert sie Ein- und Mehrfamilienhäuser und bietet einen einzigartigen Weg ins Eigenheim an. Die künftigen Eigentümer erhalten alles aus einer Hand: Erschließung der Grundstücke, schlüsselfertige Entwicklung moderner Objekte in hochwertiger Massivbauqualität und mit einer innovativen Finanzierungsalternative. Alleinstellungsmerkmal ist der Erwerb über die Mietübereignung und damit ohne Bankkredit, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. GECCI finanziert sich über langfristige Bank- und Förderbanken-Darlehen sowie zwei Immobilienanleihen (ISIN DE000A3E46C5, ISIN DE000A289QS7). Die Wertpapiere mit einem Festzins von 5,75 % p.a. und 6,00 % p.a. können u.a. an der Börse Frankfurt gekauft werden. Kontakt

GECCI Immobilien KG // Nordasseler Straße 5 // 31185 Nettlingen // mietübereignung.de // kontakt@mietuebereignung.de Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // presse@gecci-investment.de WICHTIGER HINWEIS

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

28.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de