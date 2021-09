Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Offensichtlich schwindet am Markt die Überzeugung, dass der Inflationsanstieg lediglich von temporärer Natur sein wird, während die EZB nicht müde wird, dies zu betonen, so die Analysten der Helaba.Entsprechend hätten die Renditen ihren Höhenflug am Montag erneut fortgesetzt. ...

