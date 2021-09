Die Börse befürchtete im Vorfeld der Bundestagswahl eine rot-rot-grüne Regierung. Daraus wurde nichts. Insofern startete der DAX gestern Morgen gut gelaunt in die aktuelle Handelswoche. Im frühen Handel lag der deutsche Leitindex zeitweise mit über 1 Prozent im Plus, ehe der Kursgewinn im Tagesverlauf aber bröckelte. Am Ende des gestrigen Handelstages stand noch ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche. ...

