Der Euro hat am Dienstag in der Früh etwas unterhalb der Marke von 1,17 US-Dollar notiert und damit tiefer als noch am Vorabend. Er kostete kurz vor neun Uhr 1,1674 Dollar, nachdem er zuletzt im späten US-Handel mit 1,1696 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1698 Dollar festgesetzt.Datenseitig richteten sich in der Früh die Blicke nach ...

