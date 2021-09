DJ IAB-Arbeitsmarktbarometer auf hohem Niveau trotz Rückgang

NÜRNBERB (Dow Jones)--Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im September um 1,2 Punkte gegenüber dem Vormonat gesunken. Mit einem Wert von 106,2 Punkten hält sich der Frühindikator aber auf einem hohen Niveau. Die Aussichten auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Beschäftigung zeigten insgesamt trotz des Rückgangs positive Signale, hieß es.

Die Beschäftigungskomponente erreicht mit 107,0 Punkten das höchste Niveau seit Anfang 2018. "Durch die Lieferengpässe in der Industrie wurde der Aufschwung etwas gebremst. Die Arbeitsagenturen erwarten, dass die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht, aber nicht mehr so schnell wie in den letzten Monaten", berichtete Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2021 03:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.