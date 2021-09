Spätestens der aktuelle GMP-Leitfaden "Manufacture of Sterile Medicinal Products" rückt Contaniment-Lösungen in das Zentrum der Kontaminationskontrolle. Wie diese in der Praxis umgesetzt werden kann, ist Thema der kommenden Online-Praxistagung Containment. Der Anhang zum GMP-Leitfaden fordert von den Arzneimittelherstellern eine Kontaminationskontrollstrategie CCP die dazu dienen soll, ein systematisches Gefährdungsmanagement für die Qualität der produzierten Medikamente im Unternehmen zu etablieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...