Hamburg (ots) -- Bis zum 25. Oktober: Verlosung unter allen Teilnehmer:innen der Soziallotterie freiheit+- In Kooperation mit Campervan-Experten Ahoi Bullis- Der oder die Gewinner:in bekommt einen Top-Camper inklusive Urlaubsgeld für einen Monat zur Verfügung gestelltBei der Soziallotterie freiheit+ (https://www.freiheitplus.de) können Teilnehmer:innen ab sofort bis zum 25. Oktober 2021 neben dem Hauptgewinn von mehr als einer Million Euro zusätzlich ein Camper-Abenteuer im Gesamtwert von 5.000 Euro gewinnen. In einer Kooperation mit dem Reisemobilvermieter Ahoi Bullis stellt LOTTO24 dem oder der Gewinner:in einen Campervan inklusive Urlaubsgeld zur Verfügung."Das Reisen mit einem Camper ist der Inbegriff von persönlicher Freiheit und passt perfekt zu unserer Lotterie freiheit+. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Ahoi Bullis uns in unserem Vorhaben unterstützt und wir einen ihrer tollen Campervans für die Verlosung nutzen dürfen", sagt Frank Junius, Director CRM bei LOTTO24.Jedes im Aktionszeitraum gekaufte Los nimmt automatisch an der Van-Verlosung teilWer davon träumt, für ein paar Wochen mit einem Campervan zu verreisen, sollte bis spätestens 25. Oktober an der Lotterie freiheit+ teilnehmen. Der mögliche Hauptgewinn sind nicht nur 250.000 Euro sofort plus zusätzlich weitere 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre. LOTTO24 verlost zudem unter allen Teilnehmenden, die während des Aktionszeitraums ein oder mehrere Lose gekauft haben, einen Camper-Trip im Wert von 5.000 Euro. Dafür erhält der Gewinner oder die Gewinnerin einen Campervan von Ahoi Bulli für einen Monat sowie 1.000 Euro Taschengeld für die Reise. Tickets für freiheit+ sind erhältlich bei LOTTO24 (https://www.lotto24.de/), Tipp24 (https://www.tipp24.de/), Web.de (https://lotto.web.de/) und GMX (http://www.lotto.gmx.de).Soziallotterie freiheit+: Teilnahme für einen guten ZweckDurch den Kauf eines Tickets von freiheit+ haben Mitspielende nicht nur die Chance auf einen Millionengewinn sowie die einmonatige Camping-Reise, sondern geben auch anderen Menschen die Chance auf Bildung. Denn von jedem gekauften Ticket gehen 50 Cent an Bildungsprojekte wie von SOS Kinderdörfer Weltweit oder die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung.Gespielt wird ein Modus bei dem 7 aus 35 Feldern richtig getippt werden müssen, weswegen die Gewinnchance auf den Hauptgewinn circa 21-mal höher ist als beim Lotto 6aus49. Der Gewinner des Camper-Trips wird am 28.10.2021 gezogen und spätestens am 05.11.2021 informiert.Weitere Informationen unter: https://www.freiheitplus.de/camper-aktion.html