Britta Haßelmann, erste parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, begrüßt den raschen Beginn möglicher Koalitionsgespräche ihrer Partei mit der FDP: "Wir warten nicht einfach darauf, dass uns einer einlädt und das Ganze lenkt." Im phoenix-Interview erklärte Haßelmann: "Ich finde das ganz gut, weil wir Grüne haben einen klaren Auftrag, dieser Auftrag ist größer als unser Ergebnis." Die Grünen sind mit 14,8 Prozent als drittstärkste Kraft aus der Bundestagswahl herausgegangen. Im Fokus des Wahlprogramms steht das Thema Klimaschutz. Haßelmann betonte: "Wir Grüne haben den Auftrag den Klimaschutz in dieser Bundesregierung zu verankern und alles was damit verbunden ist." Dazu gehöre auch die Transformation der Wirtschaft. Es müsse nun herausgefunden werden, welche Herausforderungen und Chancen eine mögliche Koalition mit den Liberalen mit sich bringen kann.



Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf dem phoenix-YouTube-Kanal.



