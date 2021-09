Die Übernahme verstärkt Onit's Marktpräsenz in Europa mit einer fundierten Expertise für Unternehmensrechtsabteilungen in der EMEA-Region.

Frankfurt am Main, Sept. 28, 2021ein führender Anbieter von Enterprise Workflow- und Künstliche-Intelligenz-Plattformen sowie Lösungen für Enterprise Legal Management, Contract Lifecycle Management und Business Process Automation, verkündete heute, dass es BusyLamp, einen führenden Anbieter von Legal Spend- und Matter Management-Software für europäische Unternehmensrechtsabteilungen, übernommen hat. Durch die Akquisition wird Onit zu einem der größten internationalen Konzerne für Enterprise Legal Management, mit mehr als 600 Implementationen, die global durch Onit und dessen Tochtergesellschaften, SimpleLegalund BusyLamp, abgeschlossen wurden. Darüber hinaus ergänzt das Unternehmen sein globales Angebot, welches in mehr als 140 Ländern vertreten ist, mit europäischem Fachwissen und Softwarelösungen, die für die hohen Anforderungen an den Datenschutz und länderspezifische Steuerrichtlinien bestens gerüstet sind.



BusyLamp, mit Hauptsitz in Frankfurt a.M., verfügt über einen breiten Kundenstamm, der zahlreiche führende europäische Konzerne umfasst. Das Softwareunternehmen konnte seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz-Lösung sowie das kürzlich eingeführte Matter Management-Produkt, Matter.Space, werden von Rechtsabteilungen führender Großkonzerne angewendet, darunter unter anderem Banken sowie Unternehmen der Automobil- und Telekommunikations-Branche. BusyLamp wird als unabhängige Tochtergesellschaft von Onit operieren.

"Die Übernahme von BusyLamp erfüllt mehrere strategische Prioritäten für Onit. Zum einen leistet sie einen wertvollen Beitrag zu unserem weiterhin starken Wachstum. Zum anderen integriert sie Onit und dessen Lösungen noch tiefer in Europa. Mit dem BusyLamp-Team haben wir einige der klügsten Legal Operations- und Technologie-Köpfe in Deutschland, Großbritannien und dem gesamten Kontinent vor Ort - Experten, die die besonderen Bedürfnisse europäischer Kunden bestens verstehen. Wir sind nun einer der größten Enterprise Legal Management-Softwareanbieter weltweit, mit einer Software die größen- und standortunabhängig alle Anforderungen einer Unternehmensrechtsabteilung erfüllt", sagt Eric M. Elfman, CEO und Mitgründer von Onit. "Ich möchte das gesamte BusyLamp-Team willkommen heißen - wir arbeiten auf eine spannende Zukunft hin."

"Wir verstehen es seit der BusyLamp-Gründung als unsere Aufgabe, Unternehmensjuristen mit den Informationen, Daten, Know-How und Tools auszustatten, die sie benötigen, um sich auf das strategische Management ihrer juristischen Ausgaben zu konzentrieren. Durch den Zusammenschluss mit Onit werden wir dieses Vorhaben weiter intensivieren. So werden wir es um ein breiteres Technologieangebot, einer vollumfänglichen Suite für Rechts- und Compliance-Lösungen und einem direkten Zugang zu führenden Legal KI- und Spend Management-Experten erweitern", kommentiert Dr. Michael Tal, Co-CEO und Co-Founder von BusyLamp.

"Wir freuen uns, der Onit-Familie beizutreten und gehören nun zu einer Unternehmensgruppe, die über einen umfassenden Erfahrungsschatz in unserem Geschäftsfeld verfügt. Auf Basis eines erstklassigen Produktportfolios wird unser Wachstum weiter voranschreiten, während wir unseren Kunden weiterhin mit erstklassigem Service beiseitestehen", fügt Dr. Manuel Meder hinzu, Co-CEO und Co-Founder von BusyLamp.

Die Akquisition repräsentiert die vierte Übernahme durch Onit in weniger als 12 Monaten und stellt insgesamt die Fünfte dar. Zuletzt verkündete Onit die Übernahme der Legal Spend Analytics, Benchmarking und Market Intelligence Gesellschaft Bodhalaam 1. September 2021. Ende des Jahres 2020 übernahm Onit den Legal AI Innovator McCarthyFinchund 30 Tage später den Document Automation Anbieter AXDRAFT. Im Mai 2019 akquirierte Onit zudem SimpleLegal, einen modernen Legal Operations Software Anbieter.

Kunden, die möglicherweise Fragen zur Akquisition haben werden gebeten, sich an ihre Ansprechpartner bei Onit und BusyLamp zu wenden.

BusyLamp wurde von der Investmentbank Marks Baughan und der Rechtsanwaltskanzlei Willkie Farr & Gallagher beraten. Onit wurde zu Rechtsangelegenheiten von Osborne Clarke und Morris, Manning & Martin beraten.

Über BusyLamp

BusyLamp wurde von einem Team innovativer Juristen gegründet und widmet sich der Optimierung bestehender juristischer Abläufe in Unternehmen. Die modernen, intuitiven und effizienten Lösungen des Softwareanbieters verbessern die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Rechtsabteilung und unterstützen bei der Überwindung bestehender, prozessualer Herausforderungen. Darüber hinaus arbeitet das Softwareunternehmen eng mit dessen Kunden zusammen, um die implementierten Lösungen kontinuierlich zu verbessern und so Zeitersparnisse, Kontrolle über den Legal Spend und ein das Verhältnis zu externen Rechtsberatern erfolgreich auszubauen. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.busylamp.comoder treten Sie per E-Mail in Kontakt: info@busylamp.com.

Über Onit

Onit ist ein weltweit führender Anbieter von Workflow- und Künstliche-Intelligenz-Plattformen sowie Lösungen für Rechts-, Compliance-, Vertriebs-, IT-, Personal- und Finanzabteilungen. Mit Onit können Unternehmen ihre Best Practices in intelligentere Arbeitsabläufe und verbesserte Prozesse wandeln und so eine höhere Betriebseffizienz erzielen. Mit den Schwerpunkten Enterprise Legal Management, Matter Management, Spend Management, Contract Lifecycle Management und Legal Holdings ist das Unternehmen international tätig und hilft Fortune-500-Unternehmen und Rechtsabteilungen von Unternehmen mit einem Umsatz in Milliardenhöhe, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Transaktionen schneller zu automatisieren. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.onit.comoder treten Sie telefonisch in Kontakt: 1-800-281-1330.

