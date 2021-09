Der in China ansässige Ethereum-Mining-Pool Sparkpool wechselte sich bislang mit dem ähnlich großen Ethermine an der Spitze des Ether-Minings ab. Jetzt stellt Sparkpool zum 30. September den Betrieb ein. Es ist nicht weniger als ein Paukenschlag im Ethereum-Mining: Der mal an Nummer eins, mal an Nummer zwei notierende Mining-Pool Sparkpool mit einer aktuellen Mining-Leistung von 22 Prozent der weltweiten Hashrate stellt schon zum Ende dieser Woche den Betrieb ein. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, zu der sich Sparkpool nach eigenen Angaben aufgrund der verschärften regulatorischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...