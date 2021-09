Die Aktie von Acceleron Pharma (WKN: A1W5LE) kann seit Mitte September ein Kursplus von etwa 40% aufweisen. Ein möglicher Grund ist die vermeintliche Übernahme des Unternehmens zu einem Kurs von 180 US$ pro Aktie. Die Gesamtsumme des Deals soll sich auf 11 Milliarden US$ belaufen. Wer ist der Interessent? Das Biotech-Unternehmen mit Sitz in den USA hat eine Partnerschaft mit Bristol Meyers Squibb. Gemeinsam vermarkten die beiden Firmen das Produkt ...

